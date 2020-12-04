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Перестрелка на границе: Россия не смогла подтвердить факты

Автор: РБК-Украина

Российская сторона не смогла подтвердить факт перестрелки на границе с Украиной и попытку незаконного пересечения. Также на встрече представителей Украины и России не предоставлена информация о якобы погибшем при задержании.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы.

Сообщается, что после появления информации о перестрелке на границе украинская сторона направила отряды на соответствующий участок в Сумской области. Пограничники не выявили факты нарушения границы, а также не нашли подтверждений подлинности сообщений ФСБ России.

На погранично-представительской встрече российские пограничники настаивали на ранее предоставленной информации, но не смогли предоставить никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, в том числе следов пересечения границы на местности.

"Российская сторона также не предоставила какой-либо информации о лице, которое, по их сообщению, погибло, и оружии, которое нарушитель мог использовать", - говорится в сообщении.

Напомним, утром ФСБ России заявила, что на границе якобы произошла перестрелка. По данным российской стороны трое вооруженных мужчин незаконно пересекли границу и их пытались задержать. В результате произошла перестрелка, один из них якобы погиб.

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