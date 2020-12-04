RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Перестрілка на кордоні: Росія не змогла підтвердити факти

Автор: РБК-Україна

Російська сторона не змогла підтвердити факт перестрілки на кордоні з Україною та спробу незаконного перетину. Також на зустрічі представників України і Росії не надано інформацію про нібито загиблого при затриманні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної прикордонної служби.

Повідомляється, що після появи інформації про перестрілку на кордоні українська сторона направила загони на відповідну ділянку в Сумській області. Прикордонники не виявили факти порушення кордону, а також не знайшли підтверджень достовірності повідомлень ФСБ Росії.

На прикордонно-представницькій зустрічі російські прикордонники наполягали на раніше наданій інформації, але не змогли надати жодних підтверджень факту порушення кордону групою осіб з України, у тому числі слідів перетину кордону на місцевості.

"Російська сторона також не надала будь-якої інформації про особу, яка, за їх повідомленням, загинула, і зброю, яку порушник міг використовувати", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці ФСБ Росії заявила, що на кордоні нібито сталася перестрілка. За даними російської сторони троє озброєних чоловіків незаконно перетнули кордон, їх намагалися затримати. У результаті сталася перестрілка, один з них нібито загинув.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська Федераціяперестрілкакордон