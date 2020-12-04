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Украина не фиксировала перестрелку на границе: будет встреча с РФ  

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 13:07
Украина не фиксировала перестрелку на границе: будет встреча с РФ   Фото: украинские пограничники (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Украинская сторона не фиксировала перестрелку на границе с Россией. После сообщений российской стороны проводится проверка.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь Андрей Демченко.

По его словам, пограничники сразу начали проверку информации ФСБ России о перестрелке, в результате которой погиб человек. А около 11:00 от российской стороны получили официальное письмо об инциденте. В нем утверждается, что перестрелка произошла около 00:00 по Москве.

"Пограничные наряды не фиксировали никаких выстрелов рядом с границей, в том числе со стороны РФ", - отметил Демченко.

Он также сказал, что украинская сторона не могла оперативно отреагировать, поскольку россияне сообщили об инциденте фактически спустя 11 часов.

"В то же время мы проверяем все участки границы, в том числе и то направление, о котором говорят россияне. Состоится погранично-представительская встреча, на которой россияне должны сообщить факты", - подчеркнул Демченко.

Он также добавил, что конкретное место инцидента смогут сообщить только после этой встречи.

Отметим, ранее ФСБ России сообщила, что якобы трое вооруженных мужчин пытались незаконно пересечь границу и при попытке задержания устроили перестрелку. В результате один из них погиб на месте, а двое других якобы скрылись на территории Украины.

Напомним, ранее в центре Киева неизвестный устроил стрельбу из пистолета. Его задержали представители частной охранной фирмы и передали полиции.

До этого в Киеве на Майдане независимости спецназ провел операцию по задержанию преступников. Также в центре города были слышны выстрелы.

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