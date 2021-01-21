ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пожар в Харькове квалифицировали как ЧС государственного уровня

Новина українською → Харьков, Четверг 21 января 2021 18:36
Пожар в Харькове квалифицировали как ЧС государственного уровня Фото: пожар в Харькове (dsns gov ua)
Автор: РБК-Украина

Пожар в Харькове, в результате которого погибли 15 человек, квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Украинцев призывают внимательно пользоваться обогревателями.

Об этом на брифинге заявили глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает пресс-служба ГСЧС.

По словам Чечеткина, пожар удалось локализовать сразу после того, как прибыли первые четыре единицы спецтехники и пожарная лестница.

"При ликвидации пожара было обнаружено 15 погибших, 5 человек - госпитализированы в лечебные учреждения. По всем признакам пожар квалифицирована как чрезвычайная ситуация государственного уровня", - заявил он.

Чечеткин обратился к украинцам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности, особенно зимой при использовании обогревателей.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что владелицу дома престарелых могут задержать. На данный момент полиция допрашивает управителя и сотрудников частного дома престарелых. Двухэтажный дом был переоборудован без документов и сдавался в аренду.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами. По факту гибели людей открыто уголовное дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Харьков пожар чрезвычайные ситуации
NEWS
Пожар в доме престарелых Харькова: что известно
Анна Березинаредактор ленты новостей Пожар в доме престарелых Харькова: что известно
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными