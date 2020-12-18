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Во Львове произошел взрыв в трехэтажном доме, есть пострадавшие

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате пострадали двое человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В квартире на третьем этаже произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Пострадавших госпитализировали.

Взрывом разрушена несущая стена на третьем этаже и повреждены перекрытия над квартирой.

Напомним, недавно в Харьковской области произошел взрыв на газораспределительном пункте. Тогда погибли трое человек.

Также сообщалось, что в начале октября во Львове произошел взрыв в многоэтажке из-за утечки газа.

Также РБК-Украина писало, что вблизи Офиса президента в Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой. По данному факту было открыто дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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