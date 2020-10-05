Во Львове произошел взрыв в многоэтажке

Во львовской многоэтажке произошел взрыв из-за утечки газа. В результате пострадал мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже одной из многоэтажек на улице Кульчицкой. Пострадал 23-летний парень.

В доме повреждены окна, входные двери и балкон.

По факту взрыва открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове неизвестный бросил во двор домовладения гранату, в результате взрыва были повреждены 2 автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что вблизи Офиса президента в Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой. По данному факту было открыто дело по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Отметим, в конце августа в оккупированном населенном пункте Кипучая на гранате подорвался ребенок. Сосед рассказывал, что видел раненого мальчика на земле, у него с ноги текла кровь.