Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло
Число жертв взрыва на газораспределительной станции под Харьковом возросло до трех человек. Один из пострадавших - 61-летний мужчина - умер в больнице.
Об этом сообщает местное издание "Редпост".
"У него были ожоги до 80% тела и другие травмы, в том числе переломы. На данный момент двое пострадавших находятся в реанимации. Один в политравме, один в ожоговом", - указано в сообщении.
Кроме того, в ожоговом отделении в стабильно тяжелом состоянии находятся еще четверо пострадавших. Ожоги тела составляют 20-50%, в том числе дыхательных путей, другие травмы.
Также один пострадавший находится в травматологии и еще один с гипертоническим кризом - в отделении терапии (кардиологии).
Напомним, вчера в связи со взрывом на газораспределительной подстанции в Дергачевском районе Харьковской области без газа остались 3,5 тысячи человек.
Как писало РБК-Украина, около 11:47 в Дергачевском районе области произошел взрыв на газораспределительной станции. В результате погибли два человека, а девять получили ранения.
По данному факту полиция открыла уголовное дело.
Министр внутренних дел Арсен Аваков также сообщал, что в результате взрыва на газораспределительной подстанции возник пожар. Он был ликвидирован.