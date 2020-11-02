Метро в Киеве могут снова закрыть. Ляшко назвал условие

В Киеве в случае попадания в "красную" карантинную зону могут вновь закрыть метро. Также могут быть запрещены маршрутки из столицы.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности есть два пункта, которые касаются общественного транспорта.

"Первый - ограничение работы общественного транспорта. Второй - запрет посадки на межобластной и межрегиональный транспорт. Маршруты, которые едут из Киева также могут быть запрещены. Не скажу, что это будет сразу введено, но такой вариант не исключается", - сказал Ляшко.

Напомним, в обновленном списке карантинных зон Киев остался "оранжевым".

Ранее РБК-Украина писало, что в Госпотребслужбе столицы назвали условия, при которых Киев может оказаться в "красной" зоне карантина.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 6754 новых случаев коронавируса. Из них более 500 случаев в Киеве.

По состоянию на 2 ноября в Киеве больничные кровати заполнены на 76%. Всего в стране заняты почти 67% таких кроватей.