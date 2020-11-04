Киев может попасть в "красную" зону, - Рубан

Киев пока остается в "оранжевой" зоне карантина. Впрочем, ситуация с коронавирусом в городе ухудшается.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Сегодня в Киеве выявили 856 новых случаев коронавируса.

"Останется Киев еще в "оранжевой" (зоне, - ред.), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в "красную" зону, а рост будет продолжаться, это естественно", - считает Рубан.

В Министерстве здравоохранения не исключают введение в Украине карантина "выходного дня". О том, что его могут ввести, стало известно РБК-Украина через свои источники еще вчера.

Напомним, в Украине подтвердили 9524 новых случаев коронавируса. С начала пандемии уже заразились 420 617 человек.

Также РБК-Украина писало, что карантин выходного дня не предусматривает всеукраинского локдауна по образцу весны этого года. Общественный транспорт по-прежнему будет работать.