Более 30 часов снегопада: в Киеве образовался транспортный коллапс
В Киеве снегопад продолжается более 30 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора".
Сообщается, что 459 единиц спецтехники очищали Киев от снега ночью. Вместе с сильным снегопадом были ветер и метель.
"Из-за того, что осадки не прекращаются, расчищенные дороги и тротуары быстро засыпает снова. Поэтому, проводим уборку снега повторно", - сообщили в "Киевавтодоре".
По прогнозам, снегопад продолжится и в среду. Киевлян просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах, крайних полосах дорог и на тротуарах.
Снегопад продолжается более 31 часов. Работаем. Однако, расчищенное быстро засыпает снова.Posted by Коммунальная корпорация "Киевавтодор" on Monday, February 8, 2021
Отметим, что по данным карты Google Maps, в городе образовался транспортный коллапс. На улицах города значительные пробки, в частности на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, Голосеевском проспекте, на Подоле, на Оболони, а также в центре города.
Затруднено движение транспорта на мосту Патона и южном мосту.
Напомним, в Украине развернут почти 5 тысяч пунктов обогрева в регионах. В Киеве работают более 30 таких пунктов.
Отметим, в Украине из-за непогоды без света остались 273 населенных пунктов.