Геращенко о смертельном ДТП в Киеве: водитель такси уснул за рулем

Смертельное дорожно-транспортное происшествие в Киеве произошло из-за того, что водитель такси уснул за рулем. В результате погибли два человека.

Об этом сообщил заместитель министр внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

По его словам, авария произошла около 8 утра с участием автомобиля службы такси Uber.

"Водитель… потерял управление, наехал на остановку общественного транспорта и сбил троих пешеходов, двое из которых скончались от полученных травм. По предварительным данным, это стало результатом того, что водитель в погоне за заработком перерабатывал за рулем и просто заснул", - написал Геращенко.

В эфире одного из телеканалов Украины Геращенко добавил, что водитель такси задержан.

В МВД считают, что для избежания подобных инцидентов в Украине необходимо установить четкие нормы работы водителей коммерческого автотранспорта и ввести запрет на переработку за рулем.

"Уважаемые народные депутаты от всех фракций и депутатских групп, давайте в вашем созыве примем такой закон и введем жесткий контроль за временем работы водителей как такси, так и автобусов, а также и грузового и специального автотранспорта", - написал Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что утром в Киеве на Окружной дороге авто влетело в остановку общественного транспорта. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих травмированных в результате аварии.

Ранее РБК-Украина писало, что на выходных в Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности", в результате чего пострадали как минимум три человека, в том числе 9-летний ребенок.