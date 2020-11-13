Геращенко про смертельне ДТП в Києві: водій таксі заснув за кермом

Смертельна дорожньо-транспортна пригода в Києві відбулося через те, що водій таксі заснув за кермом. В результаті загинули двоє людей.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook.

За його словами, аварія сталася близько 8 ранку за участю автомобіля служби таксі Uber.

"Водій ... не впорався з керуванням, наїхав на зупинку громадського транспорту і збив трьох пішоходів, двоє з яких померли від отриманих травм. За попередніми даними, це стало результатом того, що водій в гонитві за заробітком переробляв за кермом і просто заснув", - написав Геращенко.

В ефірі одного з телеканалів України Геращенко додав, що водій таксі затриманий.

У МВС вважають, що для уникнення подібних інцидентів в Україні необхідно встановити чіткі норми роботи водіїв комерційного автотранспорту і ввести заборону на перепрацювання за кермом.

"Шановні народні депутати від усіх фракцій і депутатських груп, давайте в вашому скликання приймемо такий закон і введемо жорсткий контроль за часом роботи водіїв як таксі, так і автобусів, а також і вантажного і спеціального автотранспорту", - написав Геращенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вранці в Києві на Окружній дорозі авто влетіло в зупинку громадського транспорту. Спочатку повідомлялося про одного загиблого і трьох травмованих в результаті аварії.

Раніше РБК-Україна писало, що на вихідних в Харкові автомобіль влетів на "острівець безпеки", в результаті чого постраждали як мінімум три людини, в тому числі 9-річна дитина.