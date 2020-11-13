В Киеве автомобиль влетел в остановку, есть жертвы

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомобилями, после чего одно из авто влетело в остановку общественного транспорта. В результате аварии есть жертвы.

Информацию о ДТП РБК-Украина подтвердили в Святошинском районном отделении полиции Киева.

В полиции сообщили, что количество жертв сейчас уточняется.

При этом, как пишет "Киев оперативный", в результате ДТП как минимум одна женщина погибла, еще три человека пострадали.

Фото: место ДТП (t.me/dtpkiev)

Напомним, вечером 10 ноября в Одессе автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии пострадали четыре человека, которые находились на остановке. Предварительной причиной аварии стало превышение скорости водителем автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что на выходных в Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности", в результате чего пострадали как минимум три человека, в том числе 9-летний ребенок. При этом в мэрии Харькова сообщали о четырех пострадавших. За рулем находился студент-иностранец, который также подозревается в хулиганстве.