В Харькове авто влетело в "островок безопасности": в МВД рассказали подробности

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого автомобиль влетел на "островок безопасности". Виновник аварии находится в изоляторе временного содержания.

Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

Подробности аварии

"За рулем Фольксваген Пассат, совершившим наезд на трех пешеходов, стоявших на "островке безопасности" на проспекте Науки, был 23-летний гражданин республики Йемен Хенди Али. Среди пострадавших - десятилетний ребенок", - отметил замминистра.

По данным чиновника, иностранец в 2016 году получил временное право на проживание в Украине на основании того, что был зачислен на учебу в Харьковский национальный университет воздушных сил имени Кожедуба.

"Только я предполагаю, что занимался он здесь совсем не учебой. Хенди Али задержан сотрудниками полиции. Полиция и прокуратура будет настаивать на содержании гражданина Йемена под стражей на период досудебного следствия", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что виновника ДТП будут судить не только за наезд на пешеходов, но и за хулиганство.

"Несколько месяцев назад этот иностранный "студент" напал на девушку и избил ее. Ему было предъявлено подозрение по статье "Хулиганство". Суд его отпустил под залог в 105 тысяч гривен", - заявил глава МВД.

Также чиновник сообщил о состоянии пострадавших в аварии.

"Пострадавшие от наезда две женщины, 1970 и 1971 года рождения, были немедленно доставлены в больницу скорой помощи имени Мещанинова с множественными переломами и ушибами. Туда же был доставлен и 10-летний Артем. У него предварительно диагностирован закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки, перелом костей предплечья правой руки", - написал Геращенко.

Замминистра также подчеркнул, что иностранец пытался симулировать ухудшение своего здоровья, однако на данный момент его поместили в изолятор временного содержания.

Проверки иностранных студентов

Геращенко отметил, что ранее глава Кабинета министров Денис Шмыгаль поставил задачу провести жесткие проверки в вузах, в которых обучаются иностранные студенты. А именно совместно с Миграционной и Пограничной службами проверить факт пребывания иностранных студентов на обучении в те дни, когда им ставят отметки в зачетке об успешной сдаче экзаменов и зачетов.

"И в случае подтверждения таких фактов - безжалостно принять меры к аннулированию прав на пребывание в Украине для таких горе-иностранных студентов", - написал замминистра.

По его данным, такие проверки МВД уже начало в ряде вузов: Национальном медицинском университете имени Богомольца, филиалах Донецкого медицинского университета, расположенных в Мариуполе и Кропивницком, Харьковском национальном университете имени Каразина. Результаты проверок будут обнародованы.

Напомним, ранее в полиции сообщили, что в Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности", в результате чего пострадали три человека, в том числе 9-летний ребенок. При этом заммэра Игорь Терехов отмечал, что пострадавших - четверо.

Как писало РБК-Украина, 6 ноября в Харькове столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, один из них отбросило в остановку общественного транспорта. В аварии пострадали 5 человек.