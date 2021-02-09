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На Донбассе машина пыталась прорвать блокпост. ВСУ открыли огонь, есть погибший

Автор: РБК-Украина

На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

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Сообщается, что инцидент произошел вчера днем возле блокпоста механизированного батальона в районе Викторовки Донецкой области. К блокпосту приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором были два человека.

В штабе ООС утверждают, что на требование остановиться водитель не отреагировал и увеличил скорость. Украинский военный выстрелил в воздух, но машина продолжала движение в направлении оккупированной территории и вооруженных формирований Российской Федерации.

"Учитывая все обстоятельства, боец ​​открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир… К сожалению, водитель автомобиля скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

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