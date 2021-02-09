На Донбасі машина намагалася прорвати блокпост. ЗСУ відкрили вогонь, є загиблий

Повідомляється, що інцидент стався вчора вдень біля блокпоста механізованого батальйону в районі Вікторівки Донецької області. До блокпосту наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому були дві особи.

У штабі ООС стверджують, що на вимогу зупинитися водій не відреагував і збільшив швидкість. Український військовий вистрілив у повітря, але машина продовжувала рух в напрямку окупованої території та збройних формувань Російської Федерації.

"З огляду на всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. У результаті декількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб - водій і пасажир ... На жаль, водій автомобіля помер по дорозі до лікарні", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються.