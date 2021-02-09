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На Донбасі машина намагалася прорвати блокпост. ЗСУ відкрили вогонь, є загиблий

Автор: РБК-Україна

На Донбасі цивільний автомобіль намагався прорватися через блокпост українських військових. Бійці відкрили вогонь на ураження, в результаті загинув водій автомобіля.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

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Повідомляється, що інцидент стався вчора вдень біля блокпоста механізованого батальйону в районі Вікторівки Донецької області. До блокпосту наблизився цивільний автомобіль ВАЗ 2105, в якому були дві особи.

У штабі ООС стверджують, що на вимогу зупинитися водій не відреагував і збільшив швидкість. Український військовий вистрілив у повітря, але машина продовжувала рух в напрямку окупованої території та збройних формувань Російської Федерації.

"З огляду на всі обставини, боєць відкрив вогонь на ураження. У результаті декількох пострілів отримали поранення двоє цивільних осіб - водій і пасажир ... На жаль, водій автомобіля помер по дорозі до лікарні", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працюють представники військової служби правопорядку та правоохоронних органів, обставини з'ясовуються.

Нагадаємо, раніше в районі Новомихайлівки на вибуховому пристрою підірвалися троє українських військових. Двоє з них загинули на місці.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що на дії російських бойовиків потрібно відповідати дзеркально. А чи не обирати, коли варто стріляти у відповідь, а коли - ні.

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