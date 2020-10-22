Боевики продолжили обстрелы позиций ООС, украинским военным пришлось отвечать
На Донбассе за прошедшие сутки боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Для подавления огневой активности противника украинским военным пришлось открыть огонь в ответ.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь из стрелкового оружия вблизи Лебединского. Еще дважды боевики обстреляли позиции ООС из гранатометов различных систем в пригороде Авдеевки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиций ООС вблизи Артема.
"Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе.
Также возле Марьинки и Авдеевки украинские военные зафиксировали пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения.
"Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", - отметили в ООС.
С начала текущих суток боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Возле Новолуганского противник применил станковый гранатомет, а вблизи Артема - стрелковое оружие.
"На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь. На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина", - сообщили военные.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
Напомним, 20 октября боевики шесть раз нарушили "тишину". В результате вражеских обстрелов получил ранения украинский военный.