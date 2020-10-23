На Донбассе боевики стреляли вблизи Артема, Шумов и Новолуганского

На Донбассе 22 октября зафиксировано пять нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы. Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенного пункта Артема и неподалеку Шумов боевики вели огонь из стрелкового оружия.

Также режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганское, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументированы на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа "квадрокоптер".

"Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника было подавлено", - отметили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, 21 октября на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня.

Украина в ОБСЕ заявила, что Россия блокирует работу Трехсторонней контактной группы в Минске на протяжении трех месяцев. Россияне препятствуют рассмотрению вопросов из повестки дня заседаний.