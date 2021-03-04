Боевики на Донбассе стреляли по позициям ООС из гранатомета, пулемета и миномета

"Российско-оккупационные войска продолжают провоцировать Вооруженные силы Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, вблизи Водяного, что недалеко от Донецка, боевики вели огонь по направлению украинских позиций, применив 120 мм миномет.

Также неподалеку Песков оккупанты обстреляли позиции ООС из крупнокалиберных пулеметов. При этом из ручного противотанкового гранатомета боевики совершили несколько прицельных обстрелов позиций у Павлополя.

На этом же направлении украинские военные зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Он был вовремя подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

"По всем фактам зафиксированных нарушений украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении.