Бойовики на Донбасі стріляли по позиціях ООС з гранатомета, кулемета і міномета

"Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Водяного, що недалеко від Донецька, бойовики вели вогонь у напрямку українських позицій, застосувавши 120 мм міномет.

Також неподалік Пісків окупанти обстріляли позиції ООС з великокаліберних кулеметів. При цьому з ручного протитанкового гранатомета бойовики здійснили кілька прицільних обстрілів позицій у Павлополя.

На цьому ж напрямку українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Він вчасно був подавлен засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

"За всіма фактами зафіксованих порушень українська сторона СЦКК вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.