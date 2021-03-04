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Бойовики на Донбасі стріляли по позиціях ООС з гранатомета, кулемета і міномета

Автор: РБК-Україна

У четвер, 4 березня, збройні формування Російської Федерації чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі. Проте обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.

"Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати Збройні сили України на відкриття вогню у відповідь з подальшим звинуваченням в порушенні режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

Так, поблизу Водяного, що недалеко від Донецька, бойовики вели вогонь у напрямку українських позицій, застосувавши 120 мм міномет.

Також неподалік Пісків окупанти обстріляли позиції ООС з великокаліберних кулеметів. При цьому з ручного протитанкового гранатомета бойовики здійснили кілька прицільних обстрілів позицій у Павлополя.

На цьому ж напрямку українські військові зафіксували проліт ворожого безпілотника з перетином лінії розмежування. Він вчасно був подавлен засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

В результаті обстрілу ворожих ні один український військовий не постраждав.

"За всіма фактами зафіксованих порушень українська сторона СЦКК вживала заходів реагування в межах координаційного механізму через СММ ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 березня, бойовики чотири рази порушили "тишу" на Донбасі. Окупанти застосовували різні гранатомети.

Крім того, в штабі ООС попередили про можливості подальшого загострення ситуації на Донбасі.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що хоче досягти миру на Донбасі дипломатичним шляхом.

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