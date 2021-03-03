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В штабе ООС предупредили о возможности дальнейшего обострения ситуации на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Среда 03 марта 2021 20:48
В штабе ООС предупредили о возможности дальнейшего обострения ситуации на Донбассе Фото: украинские военные (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитрий Левицкий

В штабе операции Объединенных сил предупредили о возможности дальнейшего обострения ситуации на Донбассе. Это связано с увеличением количества случаев нарушения договоренностей пророссийскими боевиками.

Об этом говорится в сообщении командования ООС на странице в Facebook.

Украинская сторона Совместного центра контроля и координации зафиксировала размещение боевиками 6 гаубиц Д-30 калибра 122 миллиметров и 16 танков вблизи оккупированного Тернового, а также:

  • 55 бронированных машин, 21 танк, 11 САУ и 10 гаубиц возле Мирного;
  • 32 танка вблизи Круглика;
  • 46 бронированных машин, 12 танков и 20 САУ, 7 ЗРК и 25 прицепных гаубиц (минометов) неустановленного образца возле Миусинска;
  • 20 танков вблизи Бугаевки.

"Такие массовые скопления и передислокация военной техники и вооружения оккупантов еще раз доказывают, что вооруженные формирования РФ продолжают проводить военные учения. Это может привести к дальнейшему обострению ситуации на линии соприкосновения", - заявили в штабе.

Напомним, с начала среды, 3 марта, украинские позиции на Донбассе трижды попадали под обстрел со стороны пророссийских боевиков.

Добавим, президент Владимир Зеленский заявлял, что хочет достичь мира на Донбассе дипломатическим путем.

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