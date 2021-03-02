Зеленский хочет добиться мира на Донбассе дипломатическим путем
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем. Он призвал Европейский союз не прекращать давление на Россию.
Об этом речь шла на брифинге Зеленского на Донбассе.
Глава государства подчеркнул, что достичь мира на востоке Украины удастся только при поддержке международных партнеров.
"Я буду благодарен за дальнейшую мобилизация давления ЕС и его государств-членов на Россию. Как никто другой, Украина стремится достичь мира на Донбассе дипломатическим путем, и мы сможем это сделать только вместе, чувствуя поддержку наших международных партнеров ради стабильности и безопасности в Украине и на Европейском континенте", - заявил президент.
Напомним, вчера в зоне проведения ООС на Донбассе на взрывчатке подорвался автомобиль украинских военных. В результате подрыва пострадали 9 украинских воинов.
Добавим, в материале РБК-Украина "На грани мира. Что происходит на Донбассе и готова ли Украина к "ответу Путина" эксперт рассказал о том, стоит ли бояться наступления на Донбассе.