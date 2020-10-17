UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники

Автор: Дмитрий Левицкий

С начала 17 октября пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Оккупационные силы обстреливали украинские позиции и запускали беспилотники.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Утром враг неприцельно обстрелял из автоматического станкового гранатомета позиции украинских военнослужащих вблизи Водяного, а в полдень под обстрел из ручного противотанкового гранатомета попали защитники Авдеевки.

Оккупанты пытались спровоцировать Объединенные силы на ответ, но украинские военные придерживались режима прекращения огня.

Самые читаемые новости

Кроме того, вблизи Пищевика и Широкино боевики запускали квадрокоптеры, которые пересекли линию разграничения.

"Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - рассказали в штабе.

Напомним, вчера пророссийские боевики нарушали перемирие вблизи Водяного и Марьинки на Донбассе.

Добавим, вице-премьер-министр Алексей Резников анонсировал новое разведение сил и средств на четырех направлениях на Донбассе.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООСсводкаобстрелбоевики