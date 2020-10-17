Боевики на Донбассе стреляли из гранатометов и запускали беспилотники

С начала 17 октября пророссийские боевики четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Оккупационные силы обстреливали украинские позиции и запускали беспилотники.
Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
Утром враг неприцельно обстрелял из автоматического станкового гранатомета позиции украинских военнослужащих вблизи Водяного, а в полдень под обстрел из ручного противотанкового гранатомета попали защитники Авдеевки.
Оккупанты пытались спровоцировать Объединенные силы на ответ, но украинские военные придерживались режима прекращения огня.
Кроме того, вблизи Пищевика и Широкино боевики запускали квадрокоптеры, которые пересекли линию разграничения.
"Беспилотные летательные аппараты противника были подавлены нашими средствами радиоэлектронной борьбы, что сделало невозможным их дальнейшее применение", - рассказали в штабе.
Напомним, вчера пророссийские боевики нарушали перемирие вблизи Водяного и Марьинки на Донбассе.
Добавим, вице-премьер-министр Алексей Резников анонсировал новое разведение сил и средств на четырех направлениях на Донбассе.