Украина готовит новое разведения войск на Донбассе, - вице-премьер

Украина ведет подготовку к очередному разведению войск на четырех направлениях на Донбассе. На сегодня уже определены места еще четырех пунктов возможного разведения сил и средств, а также около 19-ти новых локаций относительно возможного гуманитарного разминирования.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает Укринформ.

По его словам, окончательная точка в этих вопросах еще не поставлена.

"Процесс Минска несколько заблокирован из-за позиции Российской Федерации и их "прокси", которые представляют оккупационные режимы в Донецке и Луганске", - сказал вице-премьер.

В этом контексте он подчеркнул, что так называемые представители ОРДЛО самом деле являются гражданами Российской Федерации.

"Об этом мы сообщили мир, имея соответствующие доказательства. Мы воспринимаем их как членов российской делегации. Украина не должна ждать, когда появится "добрая воля" в Кремле, мы должны двигаться в собственном формате, строя свой, собственный, ландшафт", - отметил Резников.

Он также сообщил, что сейчас готовится к открытию "до 10 ноября - два новых КПВВ в населенных пунктах Счастье и Золотое, о чем был разговор в Париже".

Напомним, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона использует все возможные переговорные площадки для завершения войны на Донбассе. При этом Россия должна выполнять взятые на себя обязательства.

Ранее Ермак рассказал, что следующие переговоры советников "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе.

До этого он заявлял, что мирный план Украины по Донбассу "лежит на столе".