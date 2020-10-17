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На Донбассе боевики стреляли вблизи Водяного и Марьинки

Новина українською → Донбасс, Суббота 17 октября 2020 08:01
На Донбассе боевики стреляли вблизи Водяного и Марьинки Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Надежда Собенко

На Донбассе 16 октября вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Водяное.

"На этом участке в обеденное время противник вел огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в вечернее время совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2", - сообщили в штабе ООС.

Вблизи Марьинки противник применял автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

С начала текущих суток, 17 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

Напомним, 15 октября боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война на Донбассе может завершиться в любой день.

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