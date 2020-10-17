Бойовики на Донбасі стріляли з гранатометів та запускали безпілотники

З початку 17 жовтня проросійські бойовики чотири рази порушували перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили обстрілювали українські позиції та запускали безпілотники.
Про це повідомляє командування операції Об'єднаних сил.
Зранку ворог неприцільно обстріляв зі станкового автоматичного гранатомета позиції українських військовослужбовців поблизу Водяного, а опівдні під обстріл з ручного протитанкового гранатомета потрапили оборонці Авдіївки.
Окупанти намагалися спровокувати Об'єднані сили на відповідь, аде українські військові дотримувалися режиму припинення вогню.
Крім того, поблизу Пищевика та Широкиного бойовики запускали квадрокоптери, які перетнули лінію розмежування.
"Безпілотні літальні апарати ворога були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування", - розповіли у штабі.
Нагадаємо, вчора проросійські бойовики порушували перемир'я поблизу Водяного та Мар'їнки на Донбасі.
Додамо, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков анонсував нове розведення сил та засобів на чотирьох напрямках на Донбасі.