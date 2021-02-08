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Боевики на Донбассе обстреливали позиции ООС из гранатометов и минометов

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

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Так, вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенного пункта Пивденное. Боевики открывали огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра.

Также неподалеку от Водяного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"На прицельные обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - говорится в сообщении.

О фактах нарушения режима прекращения огня украинская сторона СЦКК уведомила представителей ОБСЕ

"Боевых потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Напомним, за минувшие сутки, 7 февраля, боевики четыре раза нарушали "тишину" на Донбассе. В результате обстрелов один украинский военный получил ранения.

Кроме того, 6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Добавим, что в субботу в районе ООС от вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих.

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