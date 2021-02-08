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Бойовики на Донбасі обстрілювали позиції ООС з гранатометів і мінометів

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 8 лютого, незаконні збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС в Facebook.

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Так, ворожі обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Південне. Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях з мінометів 120-го калібру.

Також неподалік Водяної окупанти вели вогонь з автоматичної станкового гранатомета та стрілецької зброї.

"На прицільні обстріли з боку противника наші воїни давали адекватну відповідь", - йдеться в повідомленні.

Про факти порушення режиму припинення вогню українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу, 7 лютого, бойовики чотири рази порушували "тишу" на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовий отримав поранення.

Крім того, 6 лютого збройні формування Російської Федерації 13 раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

Додамо, що в суботу в районі ООС від ворожих обстрілів загинули двоє військовослужбовців.

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