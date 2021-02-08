Сутки на Донбассе: боевики стреляли четыре раза, ранен военный

З прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Ранения получил один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС .

Так, недалеко от Новомихайловки российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов, и прицельный выстрел из снайперского оружия. В результате этого военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается надлежащая медицинская помощь.

Кроме того, возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности возле наших позиций минами ПОМ-2.

О факте нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток, 8 февраля, нарушений не зафиксировано.