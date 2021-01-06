Байден обратился к Трампу на фоне протестов в США

Избранный президент США Джо Байден обратился к Дональду Трампу на фоне беспорядков в стране. Он заявил, что демократическая система США находится под беспрецедентной атакой.

Обращение Байдена транслировал телеканал NBC.

Байден назвал происходящее в центре Вашингтона не протестами, а мятежом.

"Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновлять. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа выступить на национальном телевидении сейчас, чтобы выполнить свою клятву и защитить Конституцию и потребовать прекращения этой осады", - заявил он.

После этого появилась информация, что Трамп записал обращение на фоне беспорядков в столице и скоро опубликует его.

Также сообщалось, что президент Дональд Трамп поручил ввести Национальную гвардию в Вашингтон. Ожидается, что в ближайшее время к Капитолию прибудет более тысячи солдат.

Отметим, на фоне беспорядков в Вашингтоне обе палаты Конгресса США прервали заседание.