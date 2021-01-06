Байден звернувся до Трампа на тлі протестів в США

Обраний президент США Джо Байден звернувся до Дональда Трампа на тлі заворушень у країні. Він заявив, що демократична система США знаходиться під безпрецедентною атакою.

Звернення Байдена транслював телеканал NBC.

Байден назвав те, що відбувається в центрі Вашингтона не протестами, а заколотом.

"Слова президента мають значення, незалежно від того, наскільки він хороший чи поганий. У кращому випадку слова президента можуть надихати. У гіршому випадку вони можуть підбурювати. Тому я закликаю президента Трампа виступити на національному телебаченні зараз, щоб виконати свою клятву і захистити Конституцію і вимагати припинення цієї облоги", - заявив він.

Після цього з'явилася інформація, що Трамп записав звернення на тлі заворушень в столиці і скоро опублікує його.

Також повідомлялося, що президент Дональд Трамп доручив ввести Національну гвардію в Вашингтон. Очікується, що найближчим часом до Капітолія прибуде більше тисячі солдатів.

Зазначимо, на тлі заворушень у Вашингтоні обидві палати Конгресу США перервали засідання.