На акції ФОПів трьом поліцейським розбили обличчя: порушено кримінальну справу

На акції ФОПів на Майдані незалежності в Києві постраждали троє поліцейських. Їм розбили обличчя під час демонтажу наметів, які встановили протестувальники.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що поліція демонтувала намети, оскільки організатори акції не попереджали про те, що вони будуть встановлені.

"У результаті виникла бійка, а потім група нетверезих чоловіків завдала тілесні ушкодження трьом поліцейським. Їх з розбитими обличчями й забоями тіла госпіталізували", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальну справу ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює порушників.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що при демонтажі наметів на Майдані почалися зіткнення. Були чутні вибухи, після демонтажу кількох наметів силовики відійшли від протестувальників. При цьому біля Майдану чергують великі загони силовиків.

До цього поліція повідомляла про 40 постраждалих правоохоронців.