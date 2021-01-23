Жорсткі сутички і затримання підлітків: що відбувається в Москві і Санкт-Петербурзі

Мітинги в Росії на підтримку опозиціонера Олексія Навального проходять сьогодні в багатьох містах. Найбільш численні - в Москві і Санкт-Петербурзі. Акції протесту супроводжуються жорсткими зіткненнями силовиків з учасниками мітингів. Кількість затриманих по всій РФ перевищила 1300 осіб.

Детальніше про події в матеріалі РБК-Україна.

Мітинги в Москві

Оновлено 17:47. За інформацією очевидців, колона мітингувальників рухається до СІЗО "Матроська тиша". Нагадаємо, що там знаходиться Навальний.

Оновлено 16:50. У Москві тривають жорсткі сутички мітингувальників з силовиками.

Протестувальники закидають правоохоронців сніжками.

Найчисленніший мітинг сьогодні проходить у Москві. Там, за оцінками Reuters, на акції вийшли близько 40 тисяч осіб.

Спочатку мітинг був запланований на 14:00. Однак люди почали збиратися в районі Пушкінської площі на кілька годин раніше. Після цього почалися затримання. Спочатку повідомлялося про те, що силовики затримують тих протестувальників, які стоять з плакатами. Пізніше затримання стали масовими.

Був затриманий, у тому числі дитина.

Крім того, правоохоронці затримали Юлію Навальную.

Вдень у столиці почалися жорсткі сутички мітингувальників з силовиками. У мережі з'явились відео, на яких видно як Омонівці розганяють людей кийками. В результаті з'явилися постраждалі.

Правоохоронці намагалися зачистити Пушкінську площу і відтіснити учасників акцій протесту.

Протести в Санкт-Петербурзі

Оновлено 17:24. Акції протесту і затримання в Петербурзі тривають.

На мітинг у Санкт-Петербурзі сьогодні вийшли понад 10 тисяч людей. Учасники акції протесту йшли по Невському проспекту. Дорогу їм на різних ділянках кілька разів намагалися перекрити снігоприбиральної технікою, проте люди її обійшли.

Пізніше протестуючі зібралися на Марсовому полі. Там сталося кілька сутичок з силовиками.

У 16:20 Штаб Навального опублікував повідомлення про те, що акція в Санкт-Петербурзі закінчена. Однак незважаючи на це, мітинги тривають.