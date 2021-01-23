Жесткие столкновения и задержания подростков: что происходит в Москве и Санкт-Петербурге

Митинги в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального проходят сегодня во многих городах. Самые многочисленные - в Москве и Санкт-Петербурге. Акции протеста сопровождаются жесткими столкновениями силовиков с участниками митингов. Количество задержанных по всей РФ превысило 1300 человек.

Подробнее о происходящем - в материале РБК-Украина.

Митинги в Москве

Обновлено 17:47. По информации очевидцев, колона митингующих движется к СИЗО "Матросская тишина". Напомним, что там находится Навальный.

Обновлено 16:50. В Москве продолжаются жесткие столкновения митингующих с силовиками.

Протестующие закидывают правоохранителей снежками.

Самый многочисленный митинг сегодня проходит в Москве. Там, по оценкам Reuters, на акции вышли около 40 тысяч человек.

Изначально митинг был запланирован на 14:00. Однако люди начали собираться в районе Пушкинской площади на несколько часов раньше. После этого начались задержания. Сначала сообщалось о том, что силовики задерживают тех протестующих, которые стоят с плакатами. Позже задержания стали массовыми.

Был задержан, в том числе, ребенок.

Кроме того, правоохранители задержали Юлию Навальную.

Днем в столице начались жесткие стычки митингующих с силовиками. В сети появились видео, на которых видно как ОМОНовцы разгоняют людей дубинками. В результате появились пострадавшие.

Правоохранители пытались зачистить Пушкинскую площадь и оттеснить участников акций протеста.

Протесты в Санкт-Петербурге

Обновлено 17:57. ОМОНовцы применяют силу к мирным участникам акции протеста.

Обновлено 17:24. Акции протеста и задержания в Петербурге продолжаются.

На митинг в Санкт-Петербурге сегодня вышли более 10 тысяч людей. Участники акции протеста шли по Невскому проспекту. Дорогу им на разных участках несколько раз пытались перекрыть снегоуборочной техникой, однако люди ее обошли.

Позже протестующие собрались на Марсовом поле. Там произошло несколько стычек с силовиками.

В 16:20 Штаб Навального опубликовал сообщение о том, что акция в Санкт-Петербурге окончена. Однако несмотря на это, митинги продолжаются.