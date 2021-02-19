Завтра буде два суди над Навальним

Мова йде про виїзне засідання Мосміськсуду, який розглядає скаргу на заміну умовного терміну, і про виїзне засідання суду, який розглядає справу про наклеп на ветерана.

"Запланована доставка Навального на обидва засідання", - сказали в прес-службі суду.

Обидва засідання пройдуть у Бабушкінському суді Москви 20 лютого - по скарзі на заміну терміну ув'язнення почнеться в 11:00, на 14:00 заплановане слухання у справі про наклеп.

Раніше Симоновський суд Москви задовольнив вимогу ФСВП і замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний. Політик відповідно до рішення повинен провести в колонії загального режиму два роки і вісім місяців.