Завтра будет два суда над Навальным

Речь идет о выездном заседании Мосгорсуда, рассматривающего жалобу на замену условного срока, и о выездном заседании суда, который рассматривает дело о клевете на ветерана.

"Запланирована доставка Навального на оба заседания", - сказали в пресс-службе суда.

Оба заседания пройдут в Бабушкинском суде Москвы 20 февраля - по жалобе на замену срока заключения начнется в 11:00, на 14:00 запланировано слушание по делу о клевете.

Ранее Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Политик в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.