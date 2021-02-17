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ЄСПЛ вимагає від Росії негайно звільнити Навального

Новость на русском → Москва, Середа 17 лютого 2021 15:59
ЄСПЛ вимагає від Росії негайно звільнити Навального Фото: Олексій Навальний (facebook com navalny)
Автор: РБК-Україна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від Російської Федерації негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. При цьому суд керується екстреним правилом, яке застосовується рідко.

Про це йдеться в повідомленні на сайті команди Навального.

Повідомляється, що 16 лютого Палата з семи суддів ЄСПЛ вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії у відповідності з правилом 39 регламенту звільнити Навального.

Як повідомив директор Фонду боротьби з корупції Іван Жданов, 39 правило є екстреним механізмом, коли ЄСПЛ вважає, що до основного судового розгляду будь-якій країні треба вжити термінових заходів, які стосуються життя або здоров'я людини.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального, а також готовий чинити тиск на "країни, що загрожують загальнолюдським цінностям".

Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуацію з Навальним в березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.

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