ЄСПЛ вимагає від Росії негайно звільнити Навального
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вимагає від Російської Федерації негайно звільнити опозиціонера Олексія Навального. При цьому суд керується екстреним правилом, яке застосовується рідко.
Про це йдеться в повідомленні на сайті команди Навального.
Повідомляється, що 16 лютого Палата з семи суддів ЄСПЛ вирішила в інтересах сторін та належного ведення розгляду дати вказівку Росії у відповідності з правилом 39 регламенту звільнити Навального.
Як повідомив директор Фонду боротьби з корупції Іван Жданов, 39 правило є екстреним механізмом, коли ЄСПЛ вважає, що до основного судового розгляду будь-якій країні треба вжити термінових заходів, які стосуються життя або здоров'я людини.
Нагадаємо, раніше офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Вашингтон уважно стежить за розвитком подій у справі Навального, а також готовий чинити тиск на "країни, що загрожують загальнолюдським цінностям".
Також повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти Росії через ситуацію з Навальним в березні цього року. Над санкціями почали працювати ще минулого тижня.