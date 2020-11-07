Вибори в США: Трамп заявив про фальсифікації у Пенсільванії

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявляє про десятки тисяч незаконних голосів у штаті Пенсільванія і деяких інших ключових штатах. За його словами, це змінило результати виборів у багатьох штатах.

Про це американський лідер написав у Twitter.

"Десятки тисяч голосів були незаконно отримані після 8 вечора у вівторок, у день виборів, повністю і легко змінивши результати в Пенсільванії і деяких інших ключових штатах. Окремо слід відзначити, що сотні тисяч голосів незаконно допустили до підрахунку", - заявив Трамп.

Глава США переконаний, що це змінило результати виборів у багатьох штатах, де спочатку лідирував чинний президент.

Слід зазначити, що даний твіт Трампа соцмережа позначила особливим повідомлення.

"Цей твіт містить спірний контент, який може вводити в оману щодо того, яким чином можна взяти участь у виборах або іншому цивільному заході", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, оточення Трампа радить йому готуватися до можливості того, що він програв вибори. Однак промова, в якій кандидат визнає свою поразку, не готується.

Як писало РБК-Україна, Верховний суд США у відповідь на вимогу республіканців ухвалив відокремити бюлетені в Пенсільванії. Йдеться про бюлетені, які прийшли після дня виборів.