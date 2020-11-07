Оточення Трампа радить йому готуватися до поразки на виборах, - WP

Оточення чинного президента США Дональда Трампа радить йому готуватися до можливості того, що він програв вибори. Проте промова, в якій кандидат визнає свою поразку, не готується.

Про це повідомляє The Washington Post.

В останні два дні радники Трампа обговорюють з ним можливість поразки на виборах. Джерела видання повідомляють, що Трамп, у разі програшу, швидше за все, не буде визнавати його в традиційному форматі.

"Якщо він програє, додали ці люди (джерела видання, - ред.), вони чекають того, що Трамп продовжить безпідставно стверджувати, як він робить протягом декількох днів, що перемога на виборах була вкрадена", - пише видання.

За інформацією The Washington Post, оточення Трампа зараз розділене на два табори. Члени сім'ї Трампа, що входять в один з них, вважають, що він все ще може виграти, і йому необхідно продовжувати домагатися перемоги. Друга, більш численна група радників і членів республіканської партії, переконана, що вибори програні.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що кандидат у президенти Джо Байден не повинен заявляти про свою перемогу. Трамп сказав, що міг би зробити те ж саме.

Раніше Трамп розповів своєму оточенню, що не планує визнавати свою поразку на президентських виборах.