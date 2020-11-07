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Выборы в США: Трамп заявил о фальсификациях в Пенсильвании

Автор: Юлия Струк

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявляет о десятках тысяч незаконных голосов в штате Пенсильвания и некоторых других ключевых штатах. По его словам, это изменило результаты выборов во многих штатах.

Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, полностью и легко изменив результаты в Пенсильвании и некоторых других ключевых штатах. Отдельно следует отметить, что сотни тысяч голосов незаконно допустили к подсчету", - заявил Трамп.

Глава США убежден, что это изменило результаты выборов во многих штатах, где изначально лидировал действующий президент.

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Следует отметить, что данный твит Трампа соцсеть пометила особым сообщением.

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано в сообщении.

Напомним, окружение Трампа советует ему готовиться к возможности того, что он проиграл выборы. Однако речь, в которой кандидат признает свое поражение, не готовится.

Как писало РБК-Украина, Верховный суд США в ответ на требование республиканцев постановил отделить бюллетени в Пенсильвании. Речь идет о бюллетенях, пришедших после дня выборов.

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Новости Украины Дональд ТрампСоединенные Штаты Америкипрезидентские выборы