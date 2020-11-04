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Вибори в США: Трамп лідирує у 5 з 6 штатів з непідрахованими голосами

Новость на русском → Україна, Середа 04 листопада 2020 10:19
Вибори в США: Трамп лідирує у 5 з 6 штатів з непідрахованими голосами Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлія Струк

Чинний президент США Дональд Трамп випереджає Джо Байдена в п'яти з шести штатів, де поки не підраховані голоси. Він лідирує у Пенсільванії, де 20 вибірників, з 56,1% голосів після підрахунку 64% бюлетенів.

Про це свідчать результати, опубліковані cnn.com.

Також глава США лідирує у Мічигані (16 вибірників) з 53,4% після підрахунку 71% бюлетенів; у Північній Кароліні, яка має 15 вибірників (у Трампа 50,1% після підрахунку 94% голосів) і в Джорджії (16 вибірників, у Трампа 56% голосів після підрахунку 80% бюлетенів).

Крім того, лідерство він зберігає і в Вісконсині (10 вибірників, у Трампа 51,3% після підрахунку 91% голосів).

Трамп випереджає Байдена і в одному з округів штату Мен, який дає 1 голос вибірників.

При цьому Байден випереджає чинного президента в Неваді, де 6 вибірників, з 50,3% після підрахунку приблизно двох третин голосів.

Нагадаємо, дані CNN свідчать, що за попередніми результатами на виборах президента США лідирує кандидат Джо Байден. У нього 220 голосів вибірників.

Як писало РБК-Україна, раніше Трамп заявив про спробу вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Також Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах: він упевнений у своїй перемозі.

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