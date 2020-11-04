Трамп заявив про спроби вкрасти у нього перемогу на виборах президента

Чинний президент США і кандидат на виборах лідера країни Дональд Трамп заявив, що він виграє вибори президента США. Проте, у нього намагаються "вкрасти" перемогу.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він також написав, що незабаром оголосить про "велику перемогу".

"Ми піднялися високо, але вони намагаються вкрасти (перемогу, - ред.) на виборах. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це", - заявив Трамп.

Після цього Twitter позначив пост Трампа про спробу прихильників Байдена вкрасти голоси як спірний і закрив перегляд.

Також кандидат в президенти США від демократів Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах. Він заявив, що впевнений у своїй перемозі.

Зазначимо, в США вже закрилися виборчі дільниці. За попередніми результатами, лідирує кандидат від демократів Джо Байден. У нього 223 голоси вибірників, у Трампа - 212. Для перемоги потрібно 270 голосів.

У ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки із закликами залишатися вдома в день виборів.