ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Трамп заявив про спроби вкрасти у нього перемогу на виборах президента

Новость на русском → Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 08:08
Трамп заявив про спроби вкрасти у нього перемогу на виборах президента Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Чинний президент США і кандидат на виборах лідера країни Дональд Трамп заявив, що він виграє вибори президента США. Проте, у нього намагаються "вкрасти" перемогу.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він також написав, що незабаром оголосить про "велику перемогу".

"Ми піднялися високо, але вони намагаються вкрасти (перемогу, - ред.) на виборах. Ми ніколи не дозволимо їм зробити це", - заявив Трамп.

Після цього Twitter позначив пост Трампа про спробу прихильників Байдена вкрасти голоси як спірний і закрив перегляд.

Трамп заявив про спроби вкрасти у нього перемогу на виборах президентаТакож кандидат в президенти США від демократів Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах. Він заявив, що впевнений у своїй перемозі.

Зазначимо, в США вже закрилися виборчі дільниці. За попередніми результатами, лідирує кандидат від демократів Джо Байден. У нього 223 голоси вибірників, у Трампа - 212. Для перемоги потрібно 270 голосів.

У ряді штатів США виборці отримують автоматизовані дзвінки із закликами залишатися вдома в день виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Джозеф Байден Дональд Трамп
NEWS
Не локдаун: як в Україні можуть посилити карантин
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не локдаун: як в Україні можуть посилити карантин
DAILY
Олександр Сєнкевич: Люди старшого віку вірять, що з приходом ОПЗЖ все знову складеться як в СРСР
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олександр Сєнкевич: Люди старшого віку вірять, що з приходом ОПЗЖ все знову складеться як в СРСР