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Выборы в США: Трамп лидирует в 5 из 6 штатов с неподсчитанными голосами

Новина українською → Украина, Среда 04 ноября 2020 10:19
Выборы в США: Трамп лидирует в 5 из 6 штатов с неподсчитанными голосами Фото: Дональд Трамп (flickr.com gageskidmore)
Автор: Юлия Струк

Действующий президент США Дональд Трамп опережает Джо Байдена в пяти из шести штатов, где пока не подсчитаны голоса. Он лидирует в Пенсильвании, где 20 выборщиков, с 56,1% голосов после подсчета 64% бюллетеней.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Также глава США лидирует в Мичигане (16 выборщиков) с 53,4% после подсчета 71% бюллетеней; в Северной Каролине, имеющей 15 выборщиков (у Трампа 50,1% после подсчета 94% голосов) и в Джорджии (16 выборщиков, у Трампа 56% голосов после подсчета 80% бюллетеней).

Кроме того, лидерство он сохраняет и в Висконсине (10 выборщиков, у Трампа 51,3% после подсчета 91% голосов).

Трамп опережает Байдена и в одном из округов штата Мэн, который дает 1 голос выборщика.

При этом Байден опережает действующего президента в Неваде, где 6 выборщиков, с 50,3% после подсчета примерно двух третей голосов.

Напомним, данные CNN свидетельствуют, что по предварительным результатам на выборах президента США лидирует кандидат Джо Байден. У него 220 голосов выборщиков.

Как писало РБК-Украина, ранее Трамп заявил о попытке украсть у него победу на выборах президента.

Также Джо Байден сделал заявление по итогам голосования на выборах: он уверен в своей победе.

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