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Вибори в США: Байден лідирує, але з мінімальним розривом

Новость на русском → Вашингтон, Середа 04 листопада 2020 09:30
Вибори в США: Байден лідирує, але з мінімальним розривом Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

За попередніми результати на виборах президента США лідирує кандидат Джо Байден. У нього 220 голосів виборців.

Про це свідчать дані CNN.

Вибори в США: Байден лідирує, але з мінімальним розривом

У чинного президента США і також кандидата Дональда Трамп 213 голосів. Він не сильно відстає від Байдена. Зазначимо, що для перемоги потрібно 270 голосів виборців.

Ситуація в штатах:

В Аризоні після підрахування 80% голосів лідирує Байден (52,4%), у Трампа 46,3%.

У Флориді після підрахування 96% голосів лідирує Трамп (51%), у Байдена 47%.

В Мічигані підрахували 65% голосів. Лідирує Трамп (53%), у Байдена 45%.

У Колорадо лідирує Байден (55,9%), у Трампа 41,7%. Там опрацювали 88% голосів.

У Джорджиї опрацювали 91% голосів. У Трампа 50%, а у Байдена 48%.

У Міннесоті лідирує Байден (53% голосів), а у Трампа 44%. Там опрацювали 90% голосів.

У штаті Айова після опрацювання 92% голосів лідирує чинний президент (52%), у Байдена 45%.

У Неваді опрацювали 78% голосів. Там лідирує Байден (50%), а у Трампа 47%.

У Північній Каліфорнії лідирує Дональд Трамп (50%), у Байдена 48%. Опрацьовано 95% голосів.

У Огайо опрацювали 90% голосів. У Трампа 53%, а у Байдена 45%.

У Вірджинії лідирує Байден (49,3%), а у Трампа 49,1%. Опрацьовано 74% голосів.

У Пенсильванії тримає лідерство Трамп (56%), у Байдена 42%. Опрацьовано 71% голосів.

У штаті Вісконсін опрацювали 80% голосів. У Трампа 51%, у Байдена 47%.

У Техасі отримав лідерство Трамп. У нього 52% голосів, у Байдена 46%. Опрацьовано 94% голосів.

У Нью-Гемпширі лідирує Байден. У нього 53%, а у Трампа 47%. Опрацьовано 70% голосів.

Нагадаємо, Трамп заявив про спроби вкрасти у нього перемогу на виборах президента.

Також Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах. Він заявив, що впевнений у своїй перемозі.

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