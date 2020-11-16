На виборах президента Молдови перемогла Санду: попередні результати ЦВК

Центральна виборча комісія Молдови оприлюднила попередні результати другого туру президентських виборів. Перемагає колишня прем'єр-міністр Молдови Майя Санду.

Про це свідчать дані з офіційного сайту ЦВК Молдови.

Молдавський Центрвиборчком обробив 98,5% даних з округів. Попередні результати свідчать про те, що чинний президент країни Ігор Додон програв.

Зокрема, Санду набрала 55,68% голосів, а Додон - 44,32%.

Найбільшу кількість голосів за Додона віддали жителів невизнаного Придністров'я - понад 85%.

ЦВК залишилось підрахувати близько 1% голосів з-закордону.

Нагадаємо, екзит-поли також віддавали перемогу Майї Санду. Дані двох екзит-полів показували перевагу колишнього прем'єра майже в 10% голосів.

Як писало РБК-Україна, на тлі своєї поразки чинний президент Ігор Додон анонсував серйозні зміни у внутрішній політиці Молдови, але не пояснив, що саме має на увазі.

Зазначимо, секретар РНБО України Олексій Данілов прогнозував, що результати президентський виборів в Молдові можуть вплинути на ситуацію в Білорусі. Зокрема, після молдовських виборів Росія може зважитися на військове вторгнення в Білорусь.