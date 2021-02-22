Вперше в історії. NASA показало відео з Марсу

"Я відправив зняті мною відеозапису своєї посадки на Марс. Це була справжня подорож!", - йдеться в повідомленні.

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.#CountdownToMars pic.twitter.com/Avv13dSVmQ — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 22, 2021

Також у NASA повідомили, що марсохід вже передав понад 30 гігабайтів інформації.

Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).