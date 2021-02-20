Марсохід відправив NASA перші кольорові знімки
Марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance після того, як він приземлився 18 лютого.
Про це повідомляється на сайті NASA.
Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіология, включаючи пошук ознак стародавнього мікробного життя.
Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).
Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.
Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Це час у NASA називають "хвилинами жаху".
РБК-Україна писало, що 9 лютого космічний зонд "Надія" ОАЕ успішно вийшов на орбіту Марса. Це перший арабський космічний апарат, який дістався до орбіти Марса.