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Марсохід відправив NASA перші кольорові знімки

Новость на русском → Субота 20 лютого 2021 00:42
Марсохід відправив NASA перші кольорові знімки Фото: марсохід (nasa.gov)
Автор: Инна Собора

Марсохід Perseverance відправив вченим перше кольорове зображення з високою роздільною здатністю. Його зробили камери на нижній стороні Perseverance після того, як він приземлився 18 лютого.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіология, включаючи пошук ознак стародавнього мікробного життя.

Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).

Фото: перші знімки з марсоходу (nasa.gov)

Нагадаємо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA 18 лютого здійснив успішну посадку на Марс.

Посадка марсохода Perseverance тривала 7 хвилин. Це час у NASA називають "хвилинами жаху".

РБК-Україна писало, що 9 лютого космічний зонд "Надія" ОАЕ успішно вийшов на орбіту Марса. Це перший арабський космічний апарат, який дістався до орбіти Марса.

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