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ВООЗ вперше за сім тижнів зафіксувала зростання числа випадків COVID-19 у світі

Новость на русском → Світ, Понеділок 01 березня 2021 19:29
ВООЗ вперше за сім тижнів зафіксувала зростання числа випадків COVID-19 у світі Фото: Тедрос Аданом Гебреїсус (flickr.com/unisgeneva)
Автор: Андрій Василюк

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про зростання числа випадків COVID-19 у світі вперше за сім тижнів.

Про це під час брифінгу сказав генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебреїсус.

"Вперше за сім тижнів ми бачимо, що число випадків зараження збільшується", - сказав Гебреїсус.

Він уточнив, що спалахи спостерігаються в Північній і Південній Америці, Європі, Південно-Східній Азії й Східному Середземномор'ї.

Раніше у ВООЗ заявили, що менш як 10% населення в усьому світі мають антитіла до коронавірусу. Такий результат показали майже 500 досліджень.

Також Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала перехворілим COVID-19 вакцинуватися від коронавірусу.

РБК-Україна писало, що ВООЗ має дані про повторні зараження новими штамами коронавірусу, попри наявність антитіл до нього.

Нагадаємо, британські лікарі заявили, що коронавірус може мутувати від лікування антитілами. Лікарі зазначили, що мутації коронавірусу відбувалися після кожного переливання плазми.

Крім того, у ВООЗ заявляли, що нові мутації коронавірусу, зокрема "британський" штам, не впливають на тяжкість хвороби COVID-19.

Додамо, що у світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. Через це всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

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