ВОЗ впервые за семь недель зафиксировала рост числа случаев COVID-19 в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о росте числа случаев COVID-19 в мире впервые за семь недель.
Об этом во время брифинга сказал генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Впервые за семь недель мы видим, что число случаев заражения увеличивается", - сказал Гебрейесус.
Он уточнил, что вспышки наблюдаются в Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье.
Ранее в ВОЗ заявили, что менее 10% населения во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Такой результат показали почти 500 исследований.
Также Всемирная организация здравоохранения рекомендовала переболевшим COVID-19 вакцинироваться от коронавируса.
РБК-Украина писало, что ВОЗ данные о повторные заражения новыми штаммами коронавируса, несмотря на наличие антител к нему.
Напомним, британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.
Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.
Добавим, что в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.