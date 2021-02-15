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У ВООЗ рекомендували перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися

Новость на русском → Женева, Понеділок 15 лютого 2021 14:53
У ВООЗ рекомендували перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися Фото: Сумья Сваминатан (flickr by World Health Summit)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує перехворівшим на COVID-19 вакцинуватися від коронавірусу. Оскільки у деяких перехворіли на імунну відповідь на вірус не є сильним.

Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Сваминатан в Twitter.

"Ми рекомендуємо зробити щеплення незалежно від того, були чи ні ви перш інфіковані коронавірусом", - сказала вона.

При цьому співробітник ВООЗ відзначила, що якщо людина вже перехворіла на коронавірус, то вакцина діє як підсилювач імунної відповіді.

"Позитивним моментом є те, що імунна система розпізнає аналогічний антиген і протеїн. Тому навіть якщо ви раніше були інфіковані і зараз отримали вакцину, то вона діє як підсилювач імунної відповіді", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я України дали рекомендації щодо вакцинації людей, які перехворіли на коронавірус.

Крім того, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавірусу вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактора.

Додамо, у Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.

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